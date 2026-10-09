Formula 1
F1 su TV8, GP Singapore 2026: orario qualifiche, programma 10 ottobre, streaming
Il diciassettesimo weekend della F1 vedrà la Sprint e le qualifiche sul tracciato di Marina Bay, dove si deciderà il poleman, e l’attesa dei tifosi è tutta per le Ferrari del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc, che proveranno a sfidare l’italiano Kimi Antonelli.
Sabato 10 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 italiane, andranno in scena le qualifiche del GP di Singapore, diciassettesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Diretta della Sprint e delle qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.
Per il resto le qualifiche del diciassettesimo fine settimana di gara della F1, il GP di Singapore, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la Diretta Live testuale.
CALENDARIO GP SINGAPOREF1 2026
Sabato 10 ottobre
11.00-12.00 F1, GP Singapore: Sprint – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
15.00-16.00 F1, GP Singapore: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
PROGRAMMA GP SINGAPORE F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in chiaro su TV8 HD.
Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, gratuita su tv8.it.
Diretta Live testuale: OA Sport.
A CHE ORA LA F1 SU TV8
Sabato 10 ottobre
11.00-12.00 F1, GP Singapore: Sprint – Diretta su TV8 HD, tv8.it
15.00-16.00 F1, GP Singapore: qualifiche – Diretta su TV8 HD, tv8.it