F1 su TV8, GP Singapore 2026: orario gara, programma 11 ottobre, streaming

Tra i costruttori la Ferrari proverà a vincere per ridurre il gap nei confronti della Mercedes, così come proveranno a fare tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton rispetto all’italiano Kimi Antonelli: queste sono le principali missioni sul taccuino del Cavallino Rampante per la gara davanti ai tifosi di Singapore.

La gara asiatica per la Ferrari sarà il momento decisivo ed arriverà domani, domenica 11 ottobre, alle ore 14.00 italiane, quando scatterà il GP di Singapore: il 17° atto del Mondiale 2026 di F1 si correrà sul tracciato di Marina Bay e sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Per la gara del GP di Singapore la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre la differita della gara sarà fruibile alle ore 16.55 in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

CALENDARIO GP SINGAPORE F1 2026

Domenica 11 ottobre

14.00 F1, GP Singapore: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 16.55 in differita su TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, 16.55 differita in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, 16.55 differita gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8

Domenica 11 ottobre

16.55-18.45 F1, GP Singapore: gara – Differita TV8 HD, tv8.it