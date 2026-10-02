F1 su TV8, GP Bahrain a Sepang 2026: orario qualifiche, programma 3 ottobre, streaming

Sedicesimo Gran Premio della stagione 2026 di F1: il GP del Bahrain si corre sul tracciato di Sepang, in Malesia, dove si deciderà il poleman, e l’attesa è tutta per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, leader nelle FP2, che proverà a battere il leader del campionato, il pilota italiano della Mercedes, Kimi Antonelli.

Domani, sabato 3 ottobre, alle ore 10.00 italiane, andranno in scena le qualifiche del GP del Bahrain, sedicesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Differita delle qualifiche alle ore 14.05 in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

Per il resto le qualifiche del sedicesimo GP stagionale della F1, il GP del Bahrain, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la Diretta Live testuale.

CALENDARIO GP BAHRAIN F1 2026

Sabato 3 ottobre

6.30-7.30 F1, GP Bahrain: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

10.00-11.00 F1, GP Bahrain: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 14.05 TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, 14.05 differita in chiaro su TV8 HD (solo qualifiche).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, 14.05 differita gratuita su tv8.it (solo qualifiche).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

Sabato 3 ottobre

14.05-15.20 F1, GP Bahrain: qualifiche – Differita TV8 HD