F1 su TV8, GP Bahrain a Sepang 2026: orario gara, programma 4 ottobre, streaming

Domani, domenica 4 ottobre, alle ore 9.00 italiane, andrà in scena la gara del GP del Bahrain, sedicesimo round del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Sepang, in Malesia, si deciderà il vincitore: l’attesa è per il pilota della Red Bull, il neerlandese Max Verstappen, che partirà dalla pole position.

Accanto a lui, in prima fila, ci sarà l’alfiere della Ferrari, il britannico Lewis Hamilton, mentre partiranno dalla seconda fila il leader del Mondiale F1, l’italiano Kimi Antonelli, con la Mercedes, e l’altra Ferrari del monegasco Charles Leclerc.

La gara del sedicesimo GP stagionale della F1, il GP del Bahrain, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a SkyGo e NOW, infine OA Sport vi assicurerà la Diretta Live testuale. Differita alle 16.35 della gara in chiaro su TV8 HD e tv8.it.

CALENDARIO GP BAHRAIN F1 2026

Domenica 4 ottobre

9.00 F1, GP Bahrain: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 16.35 differita TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, 16.35 differita gara su TV8 HD

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, 21.35 differita gara su tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

Domenica 4 ottobre

Ore 16.35-18.25 Gara – Differita integrale in chiaro su TV8 HD, tv8.it