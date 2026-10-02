F1, secondo venerdì difficile consecutivo per Antonelli. E gli aggiornamenti della Mercedes…

Dopo aver cominciato in salita lo scorso weekend a Baku (con il problema idraulico che lo aveva costretto a perdere quasi un’ora di attività in pista), Kimi Antonelli dovrà inseguire anche a Sepang dopo un venerdì sicuramente meno brillante del previsto. Il giovane talento italiano della Mercedes ha ancora tutte le carte in regola per giocarsi pole e vittoria, ma l’inizio non è stato dei migliori sulla pista malese.

Quinto in FP1 a un secondo da Max Verstappen, ottavo in FP2 a mezzo secondo dal miglior tempo di Charles Leclerc. Un rendimento anomalo considerando gli standard di questa stagione per il ventenne bolognese, che si è lamentato soprattutto nella prima sessione di un set-up sbilanciato dovendo inoltre fare i conti con un piccolo handicap legato all’utilizzo della power unit danneggiata leggermente durante le libere in Azerbaigian.

Nel prosieguo del weekend Kimi farà sicuramente un grande step lato motore, ma servirà anche una buona messa a punto della W17 per battere la concorrenza ed in primis il suo compagno di squadra George Russell, che rappresenta ad oggi e anche in prospettiva il suo avversario principale nella corsa al titolo iridato (66 punti la differenza tra i due).

In realtà la classifica della FP2 odierna non è molto indicativa perché Verstappen ha scelto di non effettuare il time-attack con le soft, mentre i due piloti Mercedes hanno commesso un errore non migliorandosi con la mescola morbida rispetto al primo run effettuato con la media. Il margine delle Frecce d’Argento è notevole, ma la simulazione del passo gara (sulla carta più interessante rispetto ai giri singoli) non ha evidenziato una netta superiorità Mercedes nonostante l’introduzione a Sepang di un nuovo corposo pacchetto di aggiornamenti. Ne capiremo di più domani, quando tutti saranno costretti a scoprire le proprie carte.