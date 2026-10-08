F1, scatta il weekend di Singapore con la concentrazione sulla Sprint Qualifying

Non c’è un momento di riposo nel Mondiale di Formula Uno 2026 e, infatti, va ad aprirsi la tripletta di inizio autunno. Dopo le tappe di Azerbaijan (vittoria di George Russell a Baku) e Bahrain (a Sepang in Malesia vittoria di Max Verstappen) scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del campionato.

Sotto le luci dei riflettori di Marina Bay, infatti, ci attende un venerdì 9 ottobre tutto da vivere. Per la prima volta nella propria storia il fine settimana nella città-stato asiatica proporrà il format con la Sprint Race. Per questo motivo il programma è rivoluzionato. Si inizierà alle ore 10.30 italiane (le ore 16.30 locali) con la prima ed unica sessione di prove libere del weekend (durata 60 minuti) che anticiperanno la Sprint Qualifying delle ore 14.30 che andrà a comporre lo schieramento di partenza della gara su distanza ridotta che si correrà domani alle ore 11.00.

Come arriviamo all’evento di Singapore? La classifica generale parla sempre più italiano. Andrea Kimi Antonelli, infatti, è nuovamente fuggito via con 320 punti e un rassicurante +84 su George Russell che sembra sempre più lontano dai sogni di gloria. Terza posizione per Lewis Hamilton a quota 214, quarta per Charles Leclerc con 191, quinta per Lando Norris con 188, mentre in sesta troviamo Max Verstappen a pari punti con il campione del mondo in carica.

Sarà un venerdì davvero importante a Marina Bay. Team e piloti avranno a disposizione solamente 60 minuti per trovare il giusto assetto alle rispettive vetture con la chiara intenzione di concentrarsi sulle qualifiche sprint. Sulla carta l’equilibrio potrebbe regnare sovrano. La potenza dei motori non farà la differenza a Singapore, per cui Ferrari, Mercedes, Red Bull e McLaren potrebbero davvero essere divise da pochissimi millesimi.