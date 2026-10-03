Formula 1
F1, risultati e classifica FP3 GP Bahrain a Sepang 2026: Antonelli davanti a tutti, le Ferrari devono inseguire
Il Mondiale di F1 2026 ha visto oggi, sabato 3 ottobre, proseguire il GP del Bahrain, che si corre a Sepang, in Malesia, valido come sedicesima prova del calendario. Nella prima mattina italiana si è appena conclusa la terza ed ultima sessione delle prove libere, della durata di 60′.
Si pone davanti a tutti l’italiano Kimi Antonelli, che svetta con la Mercedes con il crono di 1:36.302, andando a precedere le due Red Bull Racing, con il neerlandese Max Verstappen secondo a 0.278 ed il transalpino Isack Hadjar terzo a 0.558.
La quarta posizione va al britannico George Russell con l’altra Mercedes, staccato di 0.558, seguito dalle due Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc in quinta piazza con un ritardo di 0.714, ed il britannico Lewis Hamilton, al sesto posto con un gap di 0.739.
CLASSIFICA FP3 GP BAHRAIN F1 2026
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:36.302
2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.278
3 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.558
4 George Russell Mercedes +0.610
5 Charles Leclerc Ferrari +0.714
6 Lewis Hamilton Ferrari +0.739
7 Lando Norris McLaren +0.859
8 Oscar Piastri McLaren +1.064
9 Franco Colapinto Alpine +1.618
10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.782
11 Gabriel Bortoleto Audi +1.902
12 Fernando Alonso Aston Martin +1.921
13 Pierre Gasly Alpine +1.939
14 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.950
15 Liam Lawson Racing Bulls +1.964
16 Nico Hülkenberg Audi +2.054
17 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.390
18 Carlos Sainz Williams +2.414
19 Lance Stroll Aston Martin +2.509
20 Alexander Albon Williams +2.747
21 Valtteri Bottas Cadillac +3.629
22 Sergio Perez Cadillac +3.921