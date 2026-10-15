F1: Qatar e Abu Dhabi restano in calendario, ma “l’ombra di Imola” rimane presente

La parte finale del calendario del Mondiale 2026 di F1 sta diventando sempre di più un rebus. Da una parte le rassicurazioni sulla disputa regolare dei GP del Qatar del Qatar (29 novembre) e di Abu Dhabi (6 dicembre), dall’altra lo spettro di una situazione internazionale che in Medio Oriente è tutt’altro che tranquilla.

L’ombra di Imola, come riporta Motorsport, aleggia e Liberty Media sta cercando di capire come uscire da questo rebus magari anche iniziando a visionare la situazione Qatar in occasione del Gran Premio previsto il prossimo 8 novembre per la MotoGP.

Altro elemento da considerare: a Kimi Antonelli manca davvero poco per laurearsi campione del mondo e aver la possibilità di festeggiare il titolo di fatto in casa sul tracciato emiliano-romagnolo, sarebbe un plus non da poco e un sicuro riscontro di pubblico che “lancerebbe” anche lo show di presentazione del Mondiali 2027 di F1 che si terrà a metà febbraio a Milano.

Nelle prossime settimane ulteriori sviluppi, legati anche alla politica internazionale: giochi di potere e di equilibrio legati a sponsor e a questioni che non riguardano “solo” lo sport.