F1, perché la Ferrari ha sbagliato tutto a Sepang: strategia che ha compromesso la gara

Il caos dovuto al rinvio di oltre un’ora e mezza della partenza del GP del Bahrain 2026 di F1, dovuto alla pioggia copiosa caduta sul circuito di Sepang, dove si disputa la corsa in via del tutto eccezionale quest’anno, ha inficiato il fine settimana della Ferrari.

La partenza, avvenuta con pista comunque bagnata in molti punti, ha penalizzato in maniera severa i piloti che avevano scelto di schierarsi in griglia comunque con gomme slick, decisione rivelatasi errata, premiando coloro che hanno optato per le intermedie.

Le Ferrari del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc sono partite con gomme da asciutto e quindi sono sprofondate nella pancia del gruppo, inoltre il pilota del Principato ha anche danneggiato l’ala in un contatto con Bortoleto, dovendo rientrare ai box per sostituirla.

Il monegasco a quel punto ha montato le intermedie, ma il danno ormai era fatto: premiate invece le Red Bull del neerlandese Max Verstappen e del transalpino Isack Hadjar, e le Mercedes dell’italiano Kimi Antonelli e del britannico George Russell, partiti con le intermedie ed ora nelle zone nobili della graduatoria.