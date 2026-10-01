F1, Oscar Piastri: “Felice dei miglioramenti a Baku, spero di continuare così”

Oscar Piastri vuole risalire ancora la china. E lo vuole fare subito, a partire dal GP del Bahrain, sedicesimo atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo weekend eccezionalmente in Malesia. Il pilota australiano è intervenuto in occasione del classico media day del giovedì per presentare un fine settimana che si preannuncia tutt’altro che semplice.

“Quest’anno ci sono stati diversi intoppi – ha detto Piastri ai giornalisti – Ci sono sicuramente molti aspetti positivi da trarre dallo scorso fine settimana. A Baku, per la prima volta dopo tanto tempo, ho sentito di avere davvero il controllo della situazione e di essere tornato a un livello che mi soddisfa”.

Il pilota McLaren ha poi proseguito: “Ovviamente il risultato non è stato quello che volevo, ma sono molto più contento della mia prestazione personale e di come, come team, siamo riusciti a ottenere di più dalla vettura. Credo che il potenziale della macchina non fosse elevato come su altri circuiti, ma ho avuto la sensazione di essermi avvicinato molto di più a ciò di cui la vettura è capace.

Piastri ha quindi concluso: “Ovviamente devo cercare di replicare queste prestazioni ovunque andremo e poi portare a termine il lavoro in termini di risultati, ma è stato comunque positivo aver ottenuto almeno questo risultato.“