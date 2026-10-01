Formula 1

F1, Oscar Piastri: “Felice dei miglioramenti a Baku, spero di continuare così”

Fabrizio Testa

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3 minuti fa

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Oscar Piastri / Pier Colombo

Oscar Piastri vuole risalire ancora la china. E lo vuole fare subito, a partire dal GP del Bahrain, sedicesimo atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo weekend eccezionalmente in Malesia. Il pilota australiano è intervenuto in occasione del classico media day del giovedì  per presentare un fine settimana che si preannuncia tutt’altro che semplice.

Quest’anno ci sono stati diversi intoppiha detto Piastri ai giornalistiCi sono sicuramente molti aspetti positivi da trarre dallo scorso fine settimana. A Baku, per la prima volta dopo tanto tempo, ho sentito di avere davvero il controllo della situazione e di essere tornato a un livello che mi soddisfa”.

Il pilota McLaren ha poi proseguito: “Ovviamente il risultato non è stato quello che volevo, ma sono molto più contento della mia prestazione personale e di come, come team, siamo riusciti a ottenere di più dalla vettura. Credo che il potenziale della macchina non fosse elevato come su altri circuiti, ma ho avuto la sensazione di essermi avvicinato molto di più a ciò di cui la vettura è capace.

Piastri ha quindi concluso: “Ovviamente devo cercare di replicare queste prestazioni ovunque andremo e poi portare a termine il lavoro in termini di risultati, ma è stato comunque positivo aver ottenuto almeno questo risultato.

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