F1, Max Verstappen torna in pole a Sepang. Hamilton in prima fila, Antonelli sbroglia una situazione delicata

Max Verstappen sfrutta il potenziale di una Red Bull estremamente competitiva in qualifica a Sepang e si aggiudica la pole position per il Gran Premio del Bahrain in Malesia 2026 (recupero della tappa non disputata a Sakhir), valevole come sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fuoriclasse neerlandese della Red Bull colleziona così la 49ma partenza al palo della carriera, la prima dal round finale dello scorso campionato ad Abu Dhabi.

Prima fila in griglia completata un po’ a sorpresa dalla Ferrari di un rigenerato Lewis Hamilton, capace di piazzare la zampata all’ultimo tentativo del Q3 balzando davanti all’altra Red Bull di Isack Hadjar (che scatterà però domani in ottava piazza causa penalità per cambio motore termico) e alla Mercedes del leader iridato Kimi Antonelli, che condividerà la seconda fila con la Rossa di Charles Leclerc. Grande delusione per George Russell (Mercedes), costretto a rimontare dalla quarta fila dopo la vittoria di Baku che sembrava averlo rilanciato nella corsa al titolo.

In Q1 Verstappen è il più veloce in 1’36″477 precedendo le Ferrari di Hamilton e Leclerc, che hanno scelto di risparmiare un treno di gomme soft superando il taglio con le medie. Nessun problema per gli altri big, tutti ammessi alla fase successiva. Eliminati Hulkenberg con l’Audi, le Haas di Bearman (18°) e Ocon (19°), Albon con la Williams e le Cadillac di Bottas e Perez.

In Q2 Verstappen continua a dettare il passo migliorandosi in 1’35″696 e rifilando quasi tre decimi ad Antonelli (costretto ad utilizzare un secondo set di soft per aver perso il primo time-attack causa track limits) e Leclerc. Restano esclusi dalla top10 le Racing Bulls di Lawson (11°) e Lindblad (16°, partirà ultimo causa penalità), le Aston Martin di Alonso (12°) e Stroll (14°), la Williams di Sainz (13°) e l’Alpine di Colapinto (15°, scatterà penultimo scontando penalità).

In Q3 Verstappen tira giù altri quattro decimi abbondanti e si prende la pole provvisoria in 1’35″250, con tre decimi di margine sull’altra Red Bull di Hadjar e addirittura mezzo secondo su Hamilton e Piastri. A seguire Leclerc, Norris e Russell, mentre Antonelli attende qualche minuto in più per giocarsi il suo unico time-attack con le soft nuove. Verstappen fissa il nuovo limite in 1’35″130 e blinda la prima pole position dell’anno, mentre alle sue spalle Hamilton si inserisce al secondo posto con un gap di 298 millesimi davanti a Hadjar (terzo, ma partirà ottavo causa penalità), Antonelli, Leclerc, Norris, Piastri e Russell.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP BAHRAIN F1 2026

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) 1:35.130

2. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.298

3. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.428 *sconterà una penalità di 5 posizioni in griglia

4. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.501

5. Charles LECLERC (Ferrari) +0.536

6. Lando NORRIS (McLaren) +0.627

7. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.632

8. George RUSSELL (Mercedes) +0.741

9. Pierre GASLY (Alpine) +2.080

10. Gabriel BORTOLETO (Audi) +2.543

11. Liam LAWSON (Racing Bulls) –

12. Fernando ALONSO (Aston Martin) –

13. Carlos SAINZ (Williams) –

14. Lance STROLL (Aston Martin) –

15. Franco COLAPINTO (Alpine) *sconterà una penalità di 15 posizioni in griglia

16. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) *sconterà una penalità di 30 posizioni in griglia

17. Nico HULKENBERG (Audi) –

18. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) –

19. Esteban OCON (Haas F1 Team) –

20. Alexander ALBON (Williams) –

21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) –

22. Sergio PEREZ (Cadillac) –