Max Verstappen: “Siamo qui per vincere, tanti team sono veloci sulle piste cittadine”

Si è aperta oggi con il consueto media-day la settimana che porterà domenica al Gran Premio di Singapore 2026, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Dopo il Bahrain (GP disputato in Malesia), il calendario propone ora l’appuntamento sul circuito cittadino asiatico, per un weekend come sempre spettacolare ed importante.

Alla stampa, tra le tanti voci raccolte, c’è anche quella di Max Verstappen. L’olandese è riuscito a togliersi a Sepang il peso della prima vittoria stagionale ed ora vuole continuare ad essere tra i pretendenti per il successo. A Marina Bay, però, il quattro volte campione del mondo non è mai riuscito ad aggiudicarsi il primo posto in tutta la sua carriera. Sarà interessante capire se la Red Bull avrà nuovamente la velocità per mettere in difficoltà la Mercedes.

Come riportato da Formula Passion, Verstappen ha così presentato il prossimo weekend: “Siamo qui vincere, o almeno ci proveremo, ma ci sono tanti team molto veloci sulle piste cittadine e sebbene pensiamo di avere una buona macchina per Singapore rispetto al passato dove abbiamo faticato anche negli anni in cui dominavamo, non c’è alcuna garanzia che sarà effettivamente così”.

L’olandese ha poi concluso soffermandosi sulla pista cittadina e sempre ostica: “Questa pista non è Baku e non è nemmeno Monaco. Siamo ovviamente molto contenti di aver ottenuto la prima vittoria in Malesia, ma al tempo stesso vogliamo tenere i piedi per terra”.