Max Verstappen: “La macchina è andata forte, domani serve una buona partenza”

Continua il weekend magico di Max Verstappen. Dopo il trionfo nella Sprint infatti il pilota della Red Bull ha conquistato anche la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Singapore, diciassettesimo atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena tra le vie cittadine di Marina Bay. Prestazione sontuosa per l’olandese, che sembra aver trovato la quadra definitiva.

Precisamente, il nativo di Hasselt ha fermato il cronometro a 1:31.373, precedendo le due Ferrari guidate rispettivamente da Charles Leclerc, secondo a 0.054, e Lewis Hamilton, terzo a 0.123. Una volta arrivato al parco chiuso Verstappen ha commentato quanto fatto:

“E’ andata bene, siamo molto vicini e lo sono stati per tutta la qualifica – ha detto Verstappen – Sono felice di essere in pole, era quello che volevo per ci sono felice. La macchina è stata forte, ci sono cose potevamo fare meglio, ma in linea generale sono soddisfatto”.

Verstappen ha poi chiosato: “Qui non ho mai vinto? Con questo nuovo regolamento la macchina funziona in modo diverso, prima eravamo più forti in aree diverse della curva. Domani penso che possiamo fare meglio in partenza, ma dobbiamo vedere”.