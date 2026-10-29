F1, Max Verstappen: “Ad Austin è stata una gara più difficile del previsto. In Messico le condizioni sono diverse”

Max Verstappen era uno degli osservati speciali a Città del Messico in occasione del media day che precede il weekend del Gran Premio del Messico 2026, valevole come diciannovesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fenomeno olandese della Red Bull punta alla terza vittoria dell’anno dopo aver inanellato una sequenza di sei podi consecutivi, nel tentativo di avvicinarsi al secondo posto nella classifica generale del campionato.

“Ad Austin è stata una gara più difficile del previsto, ma dobbiamo guardare agli aspetti positivi, dato che siamo comunque riusciti a conquistare un podio. Il Messico presenta condizioni molto diverse rispetto ad Austin, è difficile prevedere come ce la caveremo“, ha dichiarato il quattro volte campione del mondo in vista del secondo atto del tripleheader americano.

“Ci sono alcuni aspetti della vettura che dobbiamo prima comprendere a fondo, il team sta lavorando sodo proprio su questo. Speriamo di poter essere un po’ più competitivi: correre qui può essere piuttosto complicato, tra l’altitudine e il surriscaldamento, dobbiamo assicurarci che il sistema di raffreddamento funzioni correttamente e che la vettura sia nelle giuste condizioni“, ha aggiunto Verstappen.