F1, Max Verstappen: “Abbiamo avuto un inizio di weekend positivo, tante cose da analizzare”

È andato in archivio da poche ore il venerdì del Gran Premio del Bahrain 2026, sedicesimo appuntamento del Mondiale F1. In Malesia, sul tracciato di Sepang (che ha preso il posto di quello di Sahkir a causa dei conflitti in Medio Oriente), è stata la Ferrari di Charles Leclerc la monoposto più veloce al termine della seconda sessione di prove libere. Il monegasco ha stampato il crono di 1’37″528, dimostrandosi il migliore sul giro secco in una classifica dai valori ancora non chiari.

Dopo nove anni, le scuderie sono infatti tornate a lavorare sul circuito malese e stanno cercando il set-up ottimale per il prosieguo del weekend. Oltre la Ferrari, la Red Bull è sembrato uno dei team più competitivi nel venerdì, con Max Verstappen che ha chiuso al quarto posto le FP2 (+0.257), dopo il primo posto nella prima sessione.

L’olandese è apparso subito molto veloce sul circuito in cui fu l’ultimo a vincere in F1 nel 2017. Queste sono state le sue impressioni riportate a Automoto: “Penso che siamo partiti bene. C’è solo un degrado molto alto e fa caldo, quindi ci sono parecchie cose da analizzare per quanto riguarda le gomme, ma nel complesso è andata bene. Abbiamo provato alcune cose, ma la pista era più calda e le gomme diverse. Nelle FP1 eravamo sulle morbide e nelle FP2 sulle medie, quindi è un po’ complicato dire se siamo effettivamente andati avanti, ma ci daremo un’occhiata durante la notte”.

Infine, il quattro volte campione del mondo ha risposto così ad una domanda sul possibile successo in Malesia, dopo il 2017: “È passato molto tempo, quindi non ci sono garanzie, ma se non altro abbiamo avuto un inizio di weekend positivo”.