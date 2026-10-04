F1, Lewis Hamilton: “Scelta sbagliata in partenza, pensavo che la gara fosse finita ma ho continuato a spingere”

Si è concluso con la vittoria di Max Verstappen l’infinito Gran Premio del Bahrain 2026, sedicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sull’insolito circuito di Sepang, in Malesia, al termine di una gara piena di colpi di scena fino alla fine, l’olandese si è dimostrato il più forte ed il più veloce, riuscendo così a firmare la prima vittoria della sua stagione, la 72esima in carriera.

L’olandese ha dovuto inizialmente battagliare con le Mercedes ma il suo ritmo si è poi dimostrato superiore. Dopo la safety car, il quattro volte campione del mondo ha gestito il suo vantaggio, mettendosi alle spalle Andrea Kimi Antonelli, che firma un podio importante in ottica Mondiale (considerato anche lo 0 di Russell). Terza piazza per uno straordinario Lewis Hamilton, autore di una gara in rimonta, dopo la scelta delle gomme soft in partenza con una pista ancora bagnata.

Il britannico, con pista asciutta, si è poi scatenato, riprendendo tutti i piloti davanti a se. Nel finale, è riuscito poi a bruciare Hadjar, regalando alla Ferrari un podio vitale dopo cinque gare. Ai microfoni della F1, il sette volte campione del mondo ha così commentato la sua gara: “Congratulazioni a Verstappen, che gara dura è stata questa. In partenza abbiamo fatto una scelta sbagliata, è stato difficile vedere gli altri andare via”.

La reazione dopo la partenza ed il lavoro del team: “Ero dietro di un minuto come avete visto dagli schermi, pensavo che la gara fosse finita. Ho tenuto la testa giù, i ragazzi hanno fatto un buon lavoro con i pit-stop, ho dovuto inseguire parecchio. In tutti gli anni che ho corso qui questa è la più bella gara in Malesia. Grazie a tutti”.