Lewis Hamilton: “Partenza eccezionale, possiamo mettere pressione a Mercedes e Red Bull”

Si è conclusa con la vittoria di Max Verstappen la Sprint Race del Gran Premio di Singapore 2026, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay, reso complicato dalla pioggia, l’olandese, dopo una partenza non perfetta, ha sfruttato l’uscita di scena di Russell per conquistare la gara corta, grazie anche ad un ottimo passo con la gomma intermedia.

Domani, il quattro volte campione del mondo rimane il grande favorito per conquistare la sua prima vittoria in una gara lunga a Singapore. Grande prestazione della Ferrari di Lewis Hamilton che chiude al secondo posto. Il britannico è stato autore di una partenza perfetta, portandosi dalla sesta alla terza posizione nonostante il bagnato. Il classe 1985 ha poi gestito la sua gomma intermedia, ritrovando il podio con una gara solida. Ha completato il podio l’altra Ferrari di Charles Leclerc, nettamente in difficoltà nel finale.

Ai microfoni di F1 Tv, Hamilton ha così commentato la sua Sprint: “Ho fatto una partenza eccezionale, adoro guidare sul bagnato in questa pista. Una volta che il cielo si è aperto mi sono detto che era una grande giornata. Ho cercato di avvicinarmi a Verstappen non distruggendo le gomme. Non ho spinto tantissimo ma cercavo di mettere pressione. Poi mi sono reso conto che la strada era lunga e che non si poteva superare in queste condizioni. Ho alzato il podio e nel finale mi sono riavvicinato ma è troppo difficile superare”.

Il sette volte campione iridato ha poi concluso con un auspicio per le qualifiche: “Abbiamo dimostrato di avere una buona macchina, se possiamo fare scelte migliori in qualifica potremo applicare una buona pressione sia a Red Bull che a Mercedes. Loro sono veloci ma noi possiamo dargli la caccia. Speriamo di partire in una posizione migliore”.