F1, Lewis Hamilton: “Non siamo lontani dal passo dei migliori, ma c’è del lavoro da fare”

Bilancio moderatamente positivo per la Ferrari al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Bahrain a Sepang 2026 (recupero dell’evento non disputato a Sakhir), sedicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo assoluto in FP2, mentre Lewis Hamilton si è attestato al quinto posto con un gap di tre decimi dal compagno di squadra.

“Nel complesso è stata una giornata impegnativa, con pochissimo grip in pista. Trovare il giusto bilanciamento non è stato semplice, ma credo sia stato un tema comune per tutti. Nel corso delle due sessioni abbiamo esplorato un paio di direzioni diverse in termini di messa a punto e ora l’attenzione sarà concentrata sull’analisi dei dati per individuare il miglior compromesso“, il commento del 41enne inglese al sito ufficiale della Rossa.

Il sette volte campione del mondo si è poi proiettato verso il prosieguo del weekend, con all’orizzonte le qualifiche di sabato e la gara lunga della domenica: “Non sembriamo troppo lontani dal passo dei migliori, ma sappiamo che c’è ancora del lavoro da fare per mettere la vettura in condizione di performare al meglio nelle qualifiche di domani“.