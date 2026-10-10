Lewis Hamilton: “Margine piccolo per trovare il giro migliore, domani possiamo mettere pressione”

Si conclude con la pole position di Max Verstappen la qualifica del Gran Premio di Singapore 2026, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay, l’olandese ha nuovamente dimostrato di essere il più veloce, stampando il crono di 1’31″373 e conquistando la cinquantesima partenza al palo della sua carriera in F1, la seconda consecutiva dopo Sepang e la prima a Singapore.

La Red Bull dell’olandese è stata per distacco la migliore vettura in pista, riuscendo nel primo time attack del Q3 a completare il giro che è valso la pole position. Ottima prestazione anche della Ferrari che domani attaccherà il primo posto con Charles Leclerc. Il monegasco ha arpionato la seconda piazza grazie all’ultimo giro, concluso con un ritardo di soli 54 millesimi. Positiva anche la qualifica di Lewis Hamilton che domani scatterà dalla terza posizione (+0.123).

Nonostante un paio di sbavature il britannico è comunque riuscito a trovare un giro sufficiente per la seconda fila. Questo il suo commento ai microfoni di F1 Tv: “Un altro Q3 difficile per me. Abbiamo fatto qualche cambiamento prima e la macchina dava sensazioni migliori. Giro dopo giro andava meglio ma ho avuto una sbandata ed ho perso decimi. All’ultimo giro invece ho di nuovo faticato, c’è un margine piccolo per trovare la condizione ideale. Nel Q3 è stato più difficile, bisogna reagire e forse non l’ho fatto abbastanza”.

Analizzando il momento Red Bull e la possibile strategia per domani: “La Red Bull ha fatto un lavoro straordinario con il motore ed ora con la macchina. A Baku hanno fatto un aggiornamento che li ha portati davanti a tutti. Portare due Ferrari davanti è comunque un bel risultato. Possiamo mettere pressione e forse superarlo”.