F1, Lewis Hamilton fa mea culpa: “Ho scelto una strategia diversa e si è rivelata sbagliata”

Si sono concluse con la discussa pole position di Max Verstappen le Sprint Qualifying del Gran Premio di Singapore 2026, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay, l’olandese si è nuovamente dimostrato il più veloce, completando l’ultimo run con il crono di 1:31.156 e prendendosi la partenza al palo della gara corta di domani.

Scatterà dalla prima fila anche George Russell che con la nuova power unit firma la seconda piazza con un ritardo di 120 millesimi dal quattro volte campione del mondo. Terza la Ferrari di Charles Leclerc, distante 243 millesimi. Non è sullo stesso livello del monegasco la rossa di Lewis Hamilton che chiude solo in sesta posizione la sua qualifica (+0.546)

Prestazione sottotono del britannico che ai microfoni di Sky Sport ha rivelato il motivo del suo sesto posto: “Sembravo messo bene nel Q1 e nel Q2. Poi non so cosa è successo. Abbiamo fatto una strategia diversa dagli altri. È stata una mia scelta e si è rivelata sbagliata. Alla fine la macchina aveva molto sovrasterzo, non so se a causa del surriscaldamento delle gomme. Ero competitivo ma poi non ho avuto grip al posteriore e non ho fatto il tempo”.