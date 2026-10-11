Lewis Hamilton chiede scusa nel team radio: “Vi ho delusi con questa strategia, cercherò di rimediare”

Si è chiuso con la meritata vittoria di Max Verstappen il Gran Premio di Singapore 2026, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Marina Bay, l’olandese ha condotto la gara dal primo all’ultimo giro, difendendosi nella prima parte da Leclerc ed allungando in maniera decisiva nella seconda parte. Seconda vittoria consecutiva in stagione per il quattro volte campione del mondo, la prima in carriera a Singapore.

Seconda posizione per un ottimo Charles Leclerc che oggi niente ha potuto contro la velocità della Red Bull. Strategia corretta quella del monegasco che ha sfruttato una virtual safety car per effettuare il suo pit-stop e montare gomma rossa. Lo stesso non si può dire per Lewis Hamilton che perde il podio scommettendo sulla gomma rossa (e non fermandosi ai box), conservandola fino alla fine per oltre quaranta giri ed incassando i sorpassi di Kimi Antonelli, sul podio in terza posizione, Norris e Piastri.

Sesta posizione finale per il britannico che alla fine della gara ha voluto chiedere scusa personalmente alla squadra per la scelta fatta: “Scusate ragazzi, vi ho delusi con quella strategia. La decisione è stata mia, ci ha fatto perdere punti preziosi e cercherò di rimediare alla prossima. Ottimo lavoro con il pit stop”.