F1, Leclerc primeggia sul giro secco nel venerdì di Austin. Antonelli e Verstappen in scia

Charles Leclerc si conferma il punto di riferimento assoluto del venerdì sui saliscendi del COTA di Austin risultando il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come diciottesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno e primo atto del triple-header americano.

1’35″291 il tempo realizzato dal monegasco della Ferrari nella simulazione di qualifica con gomme soft, facendo la differenza soprattutto nel terzo settore e battendo la Mercedes di Kimi Antonelli per soli 42 millesimi in quello che potrebbe rappresentare un antipasto della lotta per la pole position. Riscontri positivi anche per la Red Bull di Max Verstappen, terzo a 0.189 dalla vetta facendo intravedere un gran potenziale verso la qualifica, mentre sono molto più distanti gli altri big.

Lewis Hamilton si è inserito in quarta piazza con l’altra Ferrari accusando un gap di sei decimi dal compagno di squadra senza riuscire a mettere assieme un time-attack pulito, mentre George Russell non è andato oltre il quinto posto con la Mercedes a 0.744 con una mescola di svantaggio (il time-attack con la soft non è andato a buon fine per un errore nello snake).

Simulazione di qualifica interlocutoria anche per McLaren, con Lando Norris (miglior tempo addirittura con la hard) e Oscar Piastri a un secondo dalla testa, venendo preceduti dalla Racing Bulls di un convincente Liam Lawson. Grande equilibrio tra i top team nella simulazione di passo gara, in cui non è emersa una netta superiorità di una macchina in particolare.

CLASSIFICA FP2 GP USA F1 2026

1. Charles LECLERC (Ferrari) 1:35.291

2. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.042

3. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.189

4. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.615

5. George RUSSELL (Mercedes) +0.744

6. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.040

7. Lando NORRIS (McLaren) +1.082

8. Oscar PIASTRI (McLaren) +1.096

9. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +1.120

10. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.245

11. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.541

12. Pierre GASLY (Alpine) +1.549

13. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.668

14. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.820

15. Franco COLAPINTO (Alpine) +1.910

16. Fernando ALONSO (Aston Martin) +1.944

17. Lance STROLL (Aston Martin) +1.978

18. Nico HULKENBERG (Audi) +2.139

19. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.131

20. Carlos SAINZ (Williams) +3.155

21. Sergio PEREZ (Cadillac) +3.745

22. Alexander ALBON (Williams) +8.135