Formula 1
F1, le previsioni meteo per il GP di Singapore: rischio pioggia nel pomeriggio, sarà gara bagnata?
Domani il circuito cittadino di Marina Bay sarà teatro del Gran Premio di Singapore 2026, valevole come diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. La gara si svolge come da tradizione in notturna grazie all’illuminazione artificiale, con partenza alle ore 20.00 locali (le 14.00 italiane) per un totale di 62 giri da percorrere.
Oltre alle tante variabili che contraddistinguono da sempre la corsa asiatica, in questo caso potrebbe aggiungersi anche il rischio pioggia dopo aver già assistito ad una Sprint sul bagnato nella giornata di sabato. Le previsioni meteo per domenica 11 ottobre non escludono infatti la possibilità di alcune precipitazioni che rischiano di complicare la situazione per team e piloti in vista del Gran Premio.
Il primo scroscio dovrebbe colpire la città-stato singaporiana nella tarda mattinata, ma a preoccupare maggiormente è l’eventuale pioggia che potrebbe cadere nel corso del pomeriggio locale (dalle 16 alle 18) per un totale di oltre 2 mm stimati. Con una temperatura di circa 27°C l’asfalto potrebbe comunque asciugarsi entro il via della corsa, ma non ci sono certezze in tal senso ricordando per esempio l’edizione del 2022.
La certezza è che Max Verstappen scatterà dalla pole position con la sua Red Bull davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre il leader del campionato Kimi Antonelli partirà quarto sulla Mercedes.