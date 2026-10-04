Lando Norris: “Scommessa iniziale non ha funzionato, incidente dietro la safety car errore mio”

È stato indubbiamente un Gran Premio del Bahrain confuso per tanti quello andato in scena oggi come sedicesimo appuntamento del Mondiale F1. A Sepang, in Malesia, non è stato uno dei giorni migliori neanche per la McLaren che tra scelte sbagliate ed errori dei piloti ritorna con un bottino veramente scarso, nonostante il potenziale della vettura.

Il muretto della scuderia di Woking sbaglia inizialmente la scelta delle gomme come la Ferrari ed i piloti vivono dei primi giri interminabili. Se la rossa però si riprende grazie ad un ottimo ritmo, le McLaren vanno più in difficoltà, non riuscendo a fare la differenza. Il più confuso è apparso Lando Norris che nel finale, sotto regime di safety car, ha commesso un errore grave che lo ha retrocesso di tante posizioni.

Alla fine per il britannico è arrivata una nona piazze che delude e non poco. Queste le sue parole, riportate da f1grandprix: “La scommessa iniziale di partire con le Medie non ha funzionato. Il grip non era quello che ci aspettavamo, è stata una decisione collettiva e, con il senno di poi, era sbagliata”. Su ciò che è accaduto sotto safety car: “L’incidente dietro la Safety Car è stato un mio errore. Il gruppo davanti ha rallentato in modo molto più brusco per la situazione di George e mi sono fatto sorprendere. È stata una circostanza insolita e sfortunata, ma gestirla spettava a me. So che avrei potuto fare meglio, così come il team sa di dover rendere la macchina più veloce”.

Chiudendo sul rendimento della vettura: “Non eravamo abbastanza veloci e dobbiamo essere onesti su questo. La macchina manca di passo e dobbiamo migliorarla in modo significativo se vogliamo essere competitivi. Non credo che oggi potessimo lottare per più del sesto e del settimo posto, a prescindere da come avessimo eseguito la gara. Impareremo da questa gara e ci concentreremo sulla preparazione di Singapore”.