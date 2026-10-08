F1, Lando Norris: “A Sepang non ci siamo espressi al livello che vorremmo. La pista di Singapore mi piace”

Lando Norris vuole mettersi alle spalle il brutto weekend di Sepang e si presenta a Singapore con l’obiettivo di tornare a battagliare per la vittoria in occasione della diciassettesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno 2026. L’inglese della McLaren spera di giocarsi qualcosa di importante sul circuito cittadino di Marina Bay tra la Sprint del sabato e la gara della domenica, ma dovrà fare i conti con diversi avversari temibili come la Red Bull di Max Verstappen, la Mercedes di Kimi Antonelli e le Ferrari.

“Ci sono state valutazioni da parte mia e del team, dobbiamo fare un buon lavoro per tornare al livello delle gare precedenti e abbiamo lavorato sodo per capire dove e come migliorare. Non entro nei dettagli, ma la velocità sui rettilinei è una di queste. C’è qualcosa legato anche all’asfalto che in Malesia può aver svolto un ruolo nella nostra performance“, ha dichiarato il campione del mondo 2025 in conferenza stampa.

“Nel complesso a Sepang non ci siamo espressi al livello che vorremmo. A Singapore ho avuto buoni risultati in passato, è un posto divertente e dove dal punto di vista della guida ci si sente a proprio agio quando il feeling c’è subito. Ci si deve adattare a dossi e curve, è un tracciato difficile che mi piace“, le sensazioni di Norris in vista del weekend Sprint a Singapore.

Lando ha poi ribadito una delle criticità principali che non hanno consentito alla MCL40 di essere stabilmente della partita per podi e vittorie negli ultimi mesi: “Ci sono stati weekend frustranti per i problemi di velocità in rettilineo, ma possiamo fare le cose meglio e sono fiducioso nel team“.