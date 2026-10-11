F1, la Ferrari trova sempre qualcuno più forte. Buon progetto, ma con troppe lacune

Su un circuito favorevole come quello di Marina Bay era lecito attendersi una Ferrari protagonista ed in lotta per il successo, ma a conti fatti la Scuderia di Maranello non è riuscita a massimizzare il potenziale della SF-26 vedendo sfumare la pole position (e di conseguenza una probabile vittoria) per mezzo decimo ed un comodo doppio podio a causa di un errore strategico di Lewis Hamilton.

Il weekend in salita di George Russell ha consentito al team emiliano di accorciare le distanze dalla Mercedes nel Mondiale costruttori, però sarà praticamente impossibile colmare un gap di 134 punti da qui al termine della stagione. La Rossa sembra ormai destinata a chiudere il 2026 al secondo posto nella classifica a squadre, mentre potrebbe essere ancora raggiungibile la piazza d’onore nel campionato piloti.

Russell ha raccolto infatti poco o nulla tra Sepang e Singapore, dovendo difendere adesso un vantaggio di 9 punti su Hamilton, 17 sulla Red Bull di un lanciatissimo Max Verstappen e 23 sull’altro ferrarista Charles Leclerc. Considerando le premesse della vigilia (con Mercedes annunciata in grande vantaggio lato power unit) non si tratta di un bilancio fallimentare per la Ferrari, che ha cominciato il nuovo ciclo regolamentare con una macchina solida a cui è quasi sempre mancato l’ultimo step per diventare vincente.

Il deficit motoristico rispetto a Red Bull e Mercedes ha azzerato sostanzialmente i sogni di gloria dei tifosi del Cavallino, che si sono dovuti accontentare di qualche vittoria di tappa (tre per ora) capendo però presto di dover rimandare ulteriormente l’appuntamento con il titolo mondiale. A meno di colpi di scena Frederic Vasseur verrà confermato alla guida del progetto anche nel 2027, in cui l’obiettivo diventerà quello di raggiungere le Frecce d’Argento senza però farsi superare nel frattempo dalla Red Bull di Verstappen e dalle McLaren.