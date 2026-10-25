Kimi Antonelli ad un passo dalla storia: “Non è finita finché non è finita. Voglio chiudere in bellezza”

Si è concluso con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2026, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Austin, in Texas, l’italiano ha condotto una gara perfetta fin dalla partenza, non perdendo mai la sua posizione in pista e gestendo alla perfezione la gomma hard dopo la sua unica sosta.

Per il classe 2006 si tratta del suo nono successo in carriera in F1 (ed in stagione), il primo al COTA. Non è arrivata la matematica per festeggiare il titolo ma Antonelli e la Mercedes hanno dimostrato nuovamente la loro forza, in un weekend che non sembrava favorevole. Seconda posizione per un ottimo Charles Leclerc che sfrutta le due soste per rimontare nel finale. Secondo podio consecutivo per il monegasco che ha anticipato la Red Bull di Max Verstappen.

All’italiano basterà arrivare nono la prossima settimana in Messico per prendersi il Mondiale. Ai microfoni di F1 Tv, il pilota Mercedes ha così commentato la sua gara: “Era il risultato di cui avevamo bisogno. Tutto il team lo meritava, abbiamo lavorato moltissimo per questo nuovo pacchetto ed è soddisfacente vedere il risultato. A livello strategico siamo stati perfetti con la scelta di una sosta. Lavoro di squadra eccezionale”. Sul grande finale di stagione e sul titolo iridato ha concluso: “So che siamo molto vicini ma voglio chiudere in bellezza, spero di poter vincere altre gare”.

A Sky Sport, Antonelli ha poi proseguito la sua disamina: “Devo dire che è stato un gran weekend, bello finire con una vittoria. Sono riuscito ad avere una gran partenza, non sapevo quanto dovessi gestire o spingere. Siamo riusciti ad andare lunghi con il set di medie, dopo era chiaro che andavamo su una sosta. Ringrazio tutto il team, stanno facendo un gran lavoro”.

La volontà di chiudere nel migliore dei modi ed un pizzico di scaramanzia: “Finché non è finita non voglio parlare. Sarebbe bellissimo chiudere in bellezza con un altro risultato e poi godersi il resto della stagione”.