F1, Kimi Antonelli vince il Mondiale in Messico se…Le combinazioni per chiudere i conti

Il più è fatto per Kimi Antonelli, che vincendo il Gran Premio degli Stati Uniti si è portato a soli due punti dalla certezza aritmetica del titolo nel Mondiale di Formula Uno 2026. Quando mancano al massimo cinque gare al termine della stagione (un numero che potrebbe diminuire, alla luce dell’instabilità geopolitica in Medio Oriente), il pilota italiano della Mercedes si trova infatti a +123 sul compagno di squadra George Russell e a +124 su Lewis Hamilton.

Nei prossimi cinque Gran Premi verranno messi in palio 125 punti potenziali, di conseguenza ad Antonelli basta racimolare un paio di punticini da qui a fine anno per laurearsi campione del mondo a prescindere dai piazzamenti altrui. La festa mondiale scatterà con ogni probabilità tra una settimana a Città del Messico, dove Kimi potrebbe accontentarsi anche di un misero nono posto per chiudere i conti.

In realtà la certezza del titolo iridato potrebbe materializzarsi in Messico anche con un ipotetico passo falso del bolognese, che dovrebbe sperare però in quel caso nella mancata vittoria di Russell e Hamilton. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli, e l’Italia è pronta a tornare sul tetto del mondo in F1 (a livello di campionato piloti) 73 anni dopo Alberto Ascari.

KIMI ANTONELLI VINCE IL MONDIALE IN MESSICO SE…

– Arriva tra i primi nove.

– Arriva decimo e Russell non vince.

– Arriva fuori dalla top10 e non vincono né Russell né Hamilton.