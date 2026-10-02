F1, Kimi Antonelli: “Red Bull la più veloce nel giro singolo e sul passo. Dobbiamo migliorare”

Il nuovo pacchetto di aggiornamenti portato in Malesia dalla Mercedes non ha avuto un impatto devastante, almeno per quanto riguarda la prima giornata di prove libere in quel di Sepang. Kimi Antonelli, distante un secondo dalla vetta in FP1, ha dimezzato il gap in FP2 non andando però oltre un opaco ottavo posto a causa di un errore nell’unico time-attack effettuato con gomme soft.

“Abbiamo avuto un buon primo giorno in pista qui in Malesia. Il circuito di Sepang è incredibile! È veloce e fluido, quindi è davvero fantastico. Siamo riusciti a completare molti giri in entrambe le sessioni e a completare anche un programma completo. Abbiamo raccolto molti dati, utili sia per comprendere il nuovo aggiornamento che abbiamo portato qui, sia per aiutarci a migliorare il resto del weekend qui in Malesia“, spiega il leader del campionato alla fine del venerdì.

Sui valori in campo emersi sin qui in Malesia dopo 120 minuti di attività in pista: “Abbiamo ancora molto lavoro da fare. Le Red Bull sembrano le più veloci sia nel giro singolo che sul passo, con McLaren e Ferrari che sono particolarmente competitive con tanto carburante a bordo. La pista oggi aveva un grip piuttosto basso ed è probabile che migliorerà tra sabato e domenica. Stasera lavoreremo sodo per trovare miglioramenti per il resto del weekend e per dare il massimo nelle qualifiche“.

La sensazione è che le Frecce d’Argento abbiano ancora tanto margine ed il vero potenziale della W17 sviluppata verrà fuori quando più conta, anche grazie all’evoluzione di una pista che ha garantito poca aderenza nelle prime due sessioni di libere. Antonelli resta dunque uno dei favoriti per la pole position, anche se i quattro top team sembrano abbastanza vicini in questo contesto.