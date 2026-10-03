F1, Kimi Antonelli mette una pezza e guarda a Verstappen come un possibile alleato

Le qualifiche di Sepang sono andate in archivio con un risultato deludente per la Mercedes, che introduceva proprio in Malesia il nuovo pacchetto di aggiornamenti sulla W17 rimanendo però fuori dalla prima fila sulla griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain 2026 (recupero dell’evento non disputato a Sakhir), sedicesima tappa stagionale del Mondiale di F1.

Kimi Antonelli ha dimostrato un buon potenziale per tutto il sabato sul giro secco, commettendo però un errore in Q2 (track limits) che lo ha costretto ad utilizzare un treno di gomme soft aggiuntivo per superare il taglio ritrovandosi poi in Q3 con un solo tentativo a disposizione (gli pneumatici usati comportano un calo enorme della performance su questo tracciato).

Il ventenne bolognese ha avuto il merito di sbrogliare una situazione complicata portando a termine un giro solido che gli è valso la quarta piazza alle spalle delle Red Bull e della Ferrari di Lewis Hamilton, ma soprattutto quattro posizioni davanti al teammate e primo inseguitore nel campionato George Russell (solo ottavo con l’altra Mercedes).

Considerando la penalità di Isack Hadjar (retrocesso dalla P3 alla P8), Kimi partirà terzo e Russell settimo mentre là davanti Max Verstappen scatterà dalla pole position e va considerato il favorito d’obbligo per il successo. Il fenomeno olandese potrebbe rivelarsi un alleato involontario di Antonelli in questo weekend, perché all’azzurro può andar bene “marcare” il compagno di squadra (distante 66 punti dalla vetta) ed un eventuale successo del quattro volte iridato (ormai fuori dai giochi per il titolo) non consentirebbe agli inseguitori più immediati dell’italiano in classifica generale di aggiudicarsi i 25 punti.