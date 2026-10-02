F1, Isack Hadjar: “Giornata positiva ma complicata. Le gomme saranno l’ago della bilancia”

Isack Hadjar non può che essere soddisfatto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato malese di Sepang, che ha preso il posto del tracciato di Sakhir, abbiamo assistito ad una FP2 davvero particolare. Il consumo delle gomme ha mandato in difficoltà tutti i team e, di conseguenza, più che sul giro secco il lavoro è stato concentrato sul passo gara, per cercare di capire come comportarsi in vista di qualifiche e, soprattutto, Gran Premio.

Il miglior tempo della sessione pomeridiana porta la firma di Charles Leclerc in 1:37.528 con un margine di vantaggio di 99 millesimi su Isack Hadjar, mentre chiude in terza posizione Lando Norris a 137. Quarta posizione per Max Verstappen a 257 millesimi, quinta per Lewis Hamilton a 305, mentre in sesta troviamo Oscar Piastri a 371. Settimo George Russell a 492 millesimi dalla vetta, ottavo Kimi Antonelli a 532, quindi nono Liam Lawson a 968, mentre completa la top10 Pierre Gasly a 1.06.

Al termine del venerdì sulla pista di Sepang il pilota del team Red Bull (che sconterà 5 posizioni di penalità in griglia di partenza) ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “In primo luogo sono soddisfatto perché il mio polso sta proseguendo bene a livello di recupero dopo l’infortunio. Correre a stretto giro dopo Baku sarà una sfida e dovrò gestire bene ogni sforzo. La giornata? Direi positiva quanto complicata. Le condizioni della pista sono particolari e le gomme soffrono parecchio. Dovremo studiare attentamente sia l’inserimento in vista del giro secco in qualifica sia, soprattutto, la durata in vista della gara”.