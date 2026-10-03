F1, Isack Hadjar: “Bello lottare per le prime posizioni, peccato incassare a Sepang la penalità”

Si è conclusa con la pole position di Max Verstappen la qualifica del Gran Premio del Bahrain 2026, sedicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sull’insolito circuito di Sepang, dove la F1 torna dopo nove anni, l’olandese si è dimostrato nettamente il più veloce sul giro secco, stampando il crono di 1:35.13o e conquistando la prima partenza al palo della sua stagione, la 49esima della carriera.

Il quattro volte campione del mondo è riuscito a migliorarsi in entrambi i tentativi nel Q3, riuscendo ad anticipare nettamente i suoi avversari. Il più vicino, a ben 298 millesimi, è un brillante Lewis Hamilton che torna in prima fila dopo mesi difficili (l’ultima volta fu in Catalunya). Completa la top3 l’altra Red Bull Racing di Isack Hadjar che dopo Baku continua a vivere un momento di forma importante, nonostante il ravvicinato infortunio al polso.

Il franco-algerino dovrà però scontare una penalità in griglia di cinque posizioni per la sostituzione dell’ICE (motore a combustione interna) e domani sarà quindi costretto a rimontare dall’ottava casella. Ai microfoni di F1 Tv, Hadjar ha così commentato la sua qualifica: “La macchina è andata molto bene dalla settimana scorsa. Bello essere tornato in questo momento. Mi piace lottare per le prime tre posizioni, mi sto divertendo. Anche se non è stata la mia migliore sessione è stata comunque una bella sensazione”.

Sulla gara di domani, resa più ostica dalla penalità, ha concluso: “Peccato incassare una penalità su una pista dove siamo così veloci. Penso che dal nostro abitacolo possiamo ritornare e fare un bel risultato, almeno speriamo”.