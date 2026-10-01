F1, inizia il weekend di Sepang. Kimi Antonelli prova a rispondere subito a Russell

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno 2026 e, dopo la trasferta di Baku, lo fa in una maniera quanto mai peculiare. Ci accingiamo a dare il via, infatti, al fine settimana del Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento del campionato che, però, tuttavia, si disputerà in Malesia.

No, non si tratta di un refuso, il Gran Premio che si sarebbe dovuto disputare a Sakhir, invece, si correrà a Sepang. Le ben note turbolenze mediorientali hanno costretto gli organizzatori a cambiare la sede e, di conseguenza, il Circus si è spostato in Malesia dove, nella giornata odierna, inizieranno i lavori su un tracciato amato da tutti i piloti ma che non è protagonista da diversi anni (ultima edizione nel 2017 con successo di Max Verstappen), per cui le scuderie non avranno grandi dati a propria disposizione per trovare subito il giusto bilanciamento per le rispettive vetture.

Quale sarà il programma di oggi, venerdì 2 ottobre? La prima sessione di prove libere andrà in scena alle ore 06.30 italiane (le ore 12.30 locali), mentre la seconda scatterà alle ore 10.00. In poche parole le prime due ore di lavoro in pista per cercare di trovare il giusto mix tra i lunghi rettilinei di Sepang e le sue curve (alcune da alta velocità, altre veri e propri tornantini). Un rompicapo di non facile soluzione per team e piloti, in uno scenario che, invece, dovrebbe essere decisamente più semplice e lineare.

La sensazione è, infatti, che le Mercedes (che porteranno il secondo pacchetto di aggiornamenti della propria stagione dopo quello del Canada) proseguiranno nel loro dominio con Kimi Antonelli che proverà a rispondere al vicino di box George Russell che ha vinto in Azerbaijan e ha accorciato a -66 in classifica. Alle loro spalle troveremo di nuovo McLaren e Red Bull a sgomitare per inserirsi nella lotta, mentre le Ferrari saranno di nuovo complicate da leggere. Proseguirà il momento negativo (cinque gare senza un podio) o arriverà la grande sorpresa come avvenuto a Silverstone o Spa? Sulla carta la SF-26 dovrebbe faticare nei tratti veloci di Sepang ma, come sempre, Charles Leclerc e Lewis Hamilton incrociano le dita per provare a vivere un weekend da protagonisti.