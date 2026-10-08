F1 in tv, GP Singapore 2026: orari 9 ottobre, streaming, programma TV8 e Sky

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno 2026. Siamo, infatti, nel bel mezzo della fase più intensa del campionato. Dopo il Gran Premio del Bahrain (disputato a Sepang in Malesia) che ha visto lo splendido successo di Max Verstappen davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, siamo pronti per vivere il fine settimana del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del campionato. Un evento da non perdere con il format rivoluzionato per la Sprint Race.

Sul tracciato cittadino di Marina Bay si inizierà a fare sul serio in un fine settimana che, giova ricordarlo, proporrà il format modificato per la Sprint Race. Domani, infatti, venerdì 9 ottobre si inizierà alle ore 10.30 italiane (le ore 16.30 locali) con la prima ed unica sessione di prove libere della durata di 60 minuti. Alle ore 14.30, invece, sotto la luce dei riflettori, si partirà con la Sprint Qualifying che andrà a comporre lo schieramento di partenza della gara su distanza ridotta che si disputerà domani alle ore 11.00 prima delle qualifiche vere e proprie alle ore 15.00. La gara domenicale, invece, prenderà il via alle ore 14.00.

Arriviamo all’evento di Singapore con la netta sensazione che quanto avvenuto a Sepang possa avere davvero indirizzato il titolo verso Kimi Antonelli che ora veleggia con 84 punti di margine su George Russell. Max Verstappen ha vinto e farà di tutto per proseguire su questa scia, mentre le Ferrari proveranno a essere protagoniste su una pista che, in teoria, potrebbe dare una mano a Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del GP di Singapore sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt), invece, si potranno seguire live ed in chiaro le qualifiche per la gara sprint. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle due sessioni.

PROGRAMMA GP SINGAPORE 2026 F1 (orari italiani)

Venerdì 9 ottobre

Ore 10.30-11.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Ore 14.30-15.14 Sprint Qualifying – diretta su TV8, Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP SINGAPORE: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In chiaro su TV8 la Sprint Qualifying.

Diretta streaming: NOW e SkyGO.

Diretta testuale: OA Sport.