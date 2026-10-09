F1 in tv, GP Singapore 2026: orari 10 ottobre, streaming, programma Sky e TV8

Domani il circuito di Marina Bay ospiterà la Sprint e le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2026, diciassettesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’ultimo atto del triple-header asiatico entrerà nel vivo con l’assegnazione dei primi punti del weekend (8 al vincitore, 7 al secondo, 6 al terzo e così via) e con la battaglia per la pole position verso la gara lunga.

Kimi Antonelli si presenta a Singapore da leader del campionato piloti con un vantaggio di 84 punti sul compagno di squadra George Russell (che partirà dal fondo della griglia domenica causa penalità per cambio motore, ma non nella Sprint) e 106 su Lewis Hamilton, mentre Mercedes sta dominando la classifica riservata ai costruttori potendo contare su un margine di 151 punti nei confronti della Ferrari.

La Sprint e le qualifiche della F1 a Singapore verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro) e per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it (gratis), Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP SINGAPORE F1 2026

Sabato 10 ottobre

Ore 11.00 Sprint a Singapore – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 15.00 Qualifiche a Singapore – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.