F1 in tv, GP Bahrain a Sepang 2026: orari 3 ottobre, streaming, programma Sky e TV8

Domani il Sepang International Circuit ospiterà la terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2026 (recupero della tappa cancellata a Sakhir), sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa in vista di una battaglia per la pole position che si preannuncia molto interessante, con i quattro top team in lotta per un posto nella top3 in griglia.

Kimi Antonelli si presenta in Malesia da leader del campionato con un margine di 66 punti sulla Mercedes del suo compagno di squadra George Russell, reduce dalla vittoria di Baku, mentre sono molto più distanti e ormai quasi tagliati fuori dai giochi per il titolo iridato i ferraristi Lewis Hamilton e Charles Leclerc, il campione in carica della McLaren Lando Norris e l’olandese Max Verstappen con la Red Bull.

Le qualifiche della F1 a Sepang verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire le prove ufficiali malesi in chiaro ed in differita dalle ore 14.05. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP BAHRAIN A SEPANG F1 2026

Sabato 3 ottobre

Ore 6.30 Prove libere 3 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 10.00 Qualifiche a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche dalle ore 14.05.