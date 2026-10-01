F1 in tv, GP Bahrain a Sepang 2026: orari 2 ottobre, streaming, programma TV8 e Sky

Mancano ormai meno di 24 ore al via del Gran Premio del Bahrain 2026, quindicesimo appuntamento del Mondiale F1. I piloti faranno il loro esordio nella giornata di domani sul circuito di Sepang, in Malesia, scelto dalla Federazione al posto di Sahkir a causa dei conflitti in Medio Oriente. Sarà dunque interessante capire chi fin da subito riuscirà a sfruttare il tracciato asiatico, dove la F1 torna a gareggiare dopo nove anni.

Quello di Sepang è infatti un circuito completo, che alterna a due lunghi rettilinei quindici curve e zone di frenata importante. Vedremo se la Mercedes, grande dominatrice del Mondiale fino a questo momento, riuscirà anche qui a stabilire la sua supremazia con il suo motore ibrido. Cerca il riscatto Andrea Kimi Antonelli, reduce dall’errore in qualifica a Baku. L’italiano deve prestare attenzione ad un George Russell in risalita, dopo probabilmente la migliore gara della stagione.

Il Gran Premio del Bahrain 2026 si aprirà con un classico venerdì. Alle ore 06.30 italiane, scatteranno infatti i primi fondamentali 60 minuti di prove libere. I piloti riscenderanno in pista alle ore 10.00 italiane per affrontare le FP2. Sarà quindi, anche in virtù di un circuito per tanti “nuovo”, un day-1 subito importante per il prosieguo del weekend.

La prima giornata a Sepang sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4k (213). Lo streaming sarà invece disponibile su Sky Go, NOW Tv. TV8 non trasmetterà ne in diretta ne in differita le due sessioni di prove libere. OA Sport invece vi fornirà come sempre la diretta live testuale di tutto il weekend.

PROGRAMMA GP BAHRAIN 2026

Venerdì 2 ottobre (orari italiani)

Ore 06.30 – Prove Libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4k (213)

Ore 10.00 – Prove Libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4k (213)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GP DEL BAHRAIN 2026

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4k (213)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport