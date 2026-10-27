F1, i precedenti della Ferrari nel GP del Messico. Solo 3 vittorie per il Cavallino Rampante in tutta la storia

Non è certo idilliaco il rapporto tra il Messico e la Ferrari. La Scuderia di Maranello ha vinto davvero poco nel Gran Premio che si disputa all’altitudine più elevata in assoluto. Complessivamente, si contano solamente 3 successi su 25 opportunità. Peraltro, ogni affermazione è arrivata in ognuna delle tre vite dell’evento.

La prima è datata 1970 e porta la firma di Jacky Ickx, la seconda è giunta nel 1990 con Alain Prost (autore di una prova magistrale) e la terza nel 2024 con Carlos Sainz jr., che ottenne proprio a Ciudad de Mexico l’ultima vittoria della sua esperienza in Rosso prima di trasferirsi alla Williams.

Va tuttavia sottolineato come il GP del Messico più entusiasmante nella storia della Ferrari rimanga quello del 1964, quando John Surtees si laureò Campione del Mondo grazie a un secondo posto acciuffato letteralmente in extremis, peraltro con il patema di dover scambiare in fretta e furia la posizione con Lorenzo Bandini!

FERRARI – I PRECEDENTI

IN MESSICO (25 GP)

3 VITTORIE

Jacky Ickx (1970)

Alain Prost (1990)

Carlos Sainz jr. (2024)

5 POLE POSITION

2 Charles Leclerc (2019, 2023)

1 Clay Regazzoni (1970)

1 Sebastian Vettel (2017)

1 Carlos Sainz Jr. (2024)

6 GIRI VELOCI

2 Charles Leclerc (2019, 2024)

1 Jacky Ickx (1970)

1 Nigel Mansell (1989)

1 Alain Prost (1990)

1 Sebastian Vettel (2017)

15 PODI

1964 John Surtees (2°), Lorenzo Bandini (3°)

1970 Jacky Ickx (1°), Clay Regazzoni (2°)

1988 Gerhard Berger (3°)

1990 Alain Prost (1°), Nigel Mansell (2°)

2017 Kimi Räikkönen (3°)

2018 Sebastian Vettel (2°), Kimi Räikkönen (3°)

2019 Sebastian Vettel (2°)

2023 Charles Leclerc (3°)

2024 Carlos Sainz jr. (1°), Charles Leclerc (3°)

2025 Charles Leclerc (2°)

PILOTI FERRARI 2026

I PRECEDENTI A CIUDAD DE MEXICO

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 7°

2019 (FERRARI) – 4° {Pole}

2021 (FERRARI) – 5°

2022 (FERRARI) – 6°

2023 (FERRARI) – 3° {Pole}

2024 (FERRARI) – 3° {Gpv}

2025 (FERRARI) – 2°

LEWIS HAMILTON

2015 (MERCEDES) – 2°

2016 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2017 (MERCEDES) – 9°

2018 (MERCEDES) – 4°

2019 (MERCEDES) – 1°

2021 (MERCEDES) – 2°

2022 (MERCEDES) – 2°

2023 (MERCEDES) – 2°

2024 (MERCEDES) – 4° {Gpv}

2025 (FERRARI) – 8°