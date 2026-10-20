F1, i precedenti della Ferrari ad Austin. Solo 2 vittorie del Cavallino Rampante in Texas

Sono 14 le vittorie conseguite dalla Ferrari nei tanti Gran Premi disputati sul suolo degli Stati Uniti d’America. Di esse, 9 sono state ottenute nel GP degli USA vero e proprio (1975, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2018, 2024); 2 sono giunte nel GP degli Usa East (1978, 1979) e 3 nel GP degli Usa West (1976, 1978, 1979). Dunque, è più semplice ragionare per tracciato, guardando solo ad Austin.

L’autodromo texano non sorride particolarmente alle Rosse. Delle 13 edizioni sinora in scena al Circuit of the Americas, solo 2 sono state vinte dal Cavallino Rampante. Quella del 2018, quando Kimi Räikkönen realizzò il proprio proverbiale “Canto del Cigno”, dando una lezione a Lewis Hamilton in tema di “gestione degli pneumatici”; e quella del 2024, quando Charles Leclerc dominò la scena davanti all’allora compagno di squadra Carlos Sainz.

Insomma, un rapporto non idilliaco, che però si sta migliorando. È l’indice di un cambiamento di feeling tra il la Scuderia di Maranello e il cosiddetto CotA? Oppure le due entità torneranno a guardarsi in cagnesco dopo i recenti flirt? La risposta al quesito arriverà nel weekend.

FERRARI – I PRECEDENTI

AD AUSTIN (13 EDIZIONI)

2 VITTORIE

1 Kimi Räikkönen (2018)

1 Charles Leclerc (2024)

2 POLE POSITION

1 Carlos Sainz Jr. (2022)

1 Charles Leclerc (2023)

3 GIRI VELOCI

2 Sebastian Vettel (2016, 2017)

1 Charles Leclerc (2019)

10 PODI

2012 Fernando Alonso (3°)

2015 Sebastian Vettel (3°)

2017 Sebastian Vettel (2°), Kimi Räikkönen (3°)

2018 Kimi Räikkönen (1°)

2022 Charles Leclerc (3°)

2023 Carlos Sainz Jr. (3°)

2024 Charles Leclerc (1°), Carlos Sainz Jr. (2°)

2025 Charles Leclerc (3°)

PILOTI FERRARI 2026

I PRECEDENTI AD AUSTIN

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – Ritirato

2019 (FERRARI) – 4° {Gpv}

2021 (FERRARI) – 4°

2022 (FERRARI) – 3°

2023 (FERRARI) – Squalificato {Pole}

2024 (FERRARI) – 1°

2025 (FERRARI) – 3°

LEWIS HAMILTON

2012 (MCLAREN) – 1°

2013 (MERCEDES) – 4°

2014 (MERCEDES) – 1°

2015 (MERCEDES) – 1°

2016 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2017 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2018 (MERCEDES) – 3° {Gpv}

2019 (MERCEDES) – 2°

2021 (MERCEDES) – 2° {Gpv}

2022 (MERCEDES) – 2°

2023 (MERCEDES) – Squalificato

2024 (MERCEDES) – Ritirato

2025 (FERRARI) – 4°