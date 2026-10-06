F1, i precedenti della Ferrari a Singapore. Quattro vittorie per il Cavallino Rampante a Marina Bay

Il Gran Premio di Singapore è diventato uno dei capisaldi del Mondiale di F1. L’appuntamento, nato nel 2008, all’epoca fu di portata epocale perché rappresentò la prima gara di sempre a disputarsi con la luce artificiale. Dimostrò, dunque, come fosse fattibile correre anche in notturna, catapultando il Circus in una nuova dimensione.

La Ferrari ha un buon rapporto con Marina Bay, anche se proprio lo scorso anno ha dovuto cedere alla Mercedes il ruolo di squadra più vincente. La Scuderia di Maranello si è imposta 4 volte, mentre le Frecce d’Argento si sono issate a quota 5 giustappunto dodici mesi orsono. Anche Red Bull vanta 4 successi in quello che assomiglia a un ex aequo di massa.

Il dato curioso è rappresentato dalla tempistica delle affermazioni del Cavallino Rampante, che seguono una cadenza pressoché quadriennale. Non fosse stato per il lustro completo intercorso tra il primo e il secondo trionfo, le Rosse avrebbero tenuto il ritmo di un metronomo!

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DI SINGAPORE (16 EDIZIONI)

4 VITTORIE

2 Sebastian Vettel (2015, 2019)

1 Fernando Alonso (2010)

1 Carlos Sainz Jr. (2023)

7 POLE POSITION

2 Sebastian Vettel (2015, 2017)

2 Charles Leclerc (2019, 2022)

1 Felipe Massa (2008)

1 Fernando Alonso (2010)

1 Carlos Sainz Jr. (2023)

3 GIRI VELOCI

1 Kimi Räikkönen (2008)

1 Fernando Alonso (2010)

1 Lewis Hamilton (2025)

11 PODI

2010 Fernando Alonso (1°)

2012 Fernando Alonso (3°)

2013 Fernando Alonso (2°)

2015 Sebastian Vettel (1°), Kimi Räikkönen (3°)

2018 Sebastian Vettel (3°)

2019 Sebastian Vettel (1°), Charles Leclerc (2°)

2022 Charles Leclerc (2°), Carlos Sainz Jr. (3°)

2023 Carlos Sainz Jr. (1°)

PILOTI FERRARI 2026

I PRECEDENTI A MARINA BAY

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 9°

2019 (FERRARI) – 2° {Pole}

2022 (FERRARI) – 2° {Pole}

2023 (FERRARI) – 4°

2024 (FERRARI) – 5°

2025 (FERRARI) – 5°

LEWIS HAMILTON

2008 (MC LAREN) – 3°

2009 (MC LAREN) – 1° {Pole}

2010 (MC LAREN) – Ritirato

2011 (MC LAREN) – 5°

2012 (MC LAREN) – Ritirato {Pole}

2013 (MERCEDES) – 5°

2014 (MERCEDES) – 1° {Pole, Gpv}

2015 (MERCEDES) – Ritirato

2016 (MERCEDES) – 3°

2017 (MERCEDES) – 1° {Gpv}

2018 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2019 (MERCEDES) – 4°

2022 (MERCEDES) – 9°

2023 (MERCEDES) – 3° {Gpv}

2024 (MERCEDES) – 6°

2025 (FERRARI) – 8° {Gpv}