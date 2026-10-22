F1, GP USA 2026 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio degli Stati Uniti di F1 si disputerà domenica 25 ottobre. La diciottesima gara del Mondiale 2026 comincerà alle ore 21:00 del nostro Paese. Ovviamente, la griglia di partenza sarà stabilita dalle qualifiche, che avranno luogo alle ore 23:00 nostrane di sabato 24. Si correrà per la quattordicesima volta ad Austin.

Il tracciato è lungo 5.513 metri ed è rimasto invariato sin da quando è stato costruito, ossia nel 2012. Progettato da Hermann Tilke, ha svariati tratti caratteristici, a cominciare dal tornantino in salita subito dopo il traguardo. Inoltre, svariati tratti della pista, sono vere e proprie fotocopie di curve presenti in altri circuiti, come la sequenza Maggots-Becketts-Chapel di Silverstone, un passaggio del Motodrome di Hockenheim e la famigerata “quadrupla sinistra” di Istanbul.

Altri connotati unici sono architettonici, a cominciare dalla torre panoramica alta 77 metri, che offre una vista a 360° dell’intero circuito e addirittura una visuale sulla città di Austin. Non solo, esiste un anfiteatro all’aperto alla base della torre stessa. La struttura può ospitare decine di migliaia di persone e viene utilizzata per i concerti, che possono peraltro fungere da eventi di contorno per le corse automobilistiche, non solo quelle legate alla Formula 1.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 GP USA F1 2026

Domenica 25 ottobre

Ore 00:30, Qualifiche (Differita)

Ore 19:45, Qualifiche (Replica)

Ore 22:30, GRAN PREMIO (Differita)

GP USA F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 23 ottobre (orari italiani)

Ore 19:30-20:30, Prove libere (I)

Ore 23:00-24:00, Prove libere (II)

Sabato 24 ottobre (orari italiani)

Ore 19:30-20:30, Prove libere (III)

Ore 23:00-24:00, Qualifiche

Domenica 25 ottobre (orari italiani)

Ore 21:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP USA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.