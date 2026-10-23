F1, GP USA 2026: risultati e classifica FP2. Antonelli insidia Leclerc sul giro secco

Charles Leclerc fa sul serio nel venerdì di Austin e si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come diciottesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno e primo atto del triple-header americano. Il monegasco della Ferrari ha fermato il cronometro in 1’35″291, proponendo la sua candidatura per un ruolo da protagonista verso la qualifica di domani.

Il nativo del Principato ha dettato il passo nel time-attack, venendo insidiato dalla Mercedes del leader iridato Kimi Antonelli e dalla Red Bull di Max Verstappen, distanti rispettivamente 42 e 189 millesimi dalla vetta. Molto più lontani gli altri piloti dei top team, con Lewis Hamilton quarto sulla Ferrari a sei decimi dal compagno di squadra sul giro secco.

Quinto posto a 0.744 per l’altra Mercedes di George Russell, che non si è migliorato con la mescola morbida a causa di un errore nello snake, mentre hanno fatto peggio le McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri preceduti addirittura dalla Racing Bulls di un ottimo Liam Lawson. In grande difficoltà Isack Hadjar, solo 9° con la Red Bull a oltre un secondo dalla testa.

CLASSIFICA FP2 GP USA F1 2026

1. Charles LECLERC (Ferrari) 1:35.291

2. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.042

3. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.189

4. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.615

5. George RUSSELL (Mercedes) +0.744

6. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.040

7. Lando NORRIS (McLaren) +1.082

8. Oscar PIASTRI (McLaren) +1.096

9. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +1.120

10. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.245

11. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.541

12. Pierre GASLY (Alpine) +1.549

13. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.668

14. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.820

15. Franco COLAPINTO (Alpine) +1.910

16. Fernando ALONSO (Aston Martin) +1.944

17. Lance STROLL (Aston Martin) +1.978

18. Nico HULKENBERG (Audi) +2.139

19. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.131

20. Carlos SAINZ (Williams) +3.155

21. Sergio PEREZ (Cadillac) +3.745

22. Alexander ALBON (Williams) +8.135