F1, GP USA 2026: risultati e classifica FP1. Leclerc davanti a Verstappen, avvio opaco per Antonelli

Il fine settimana di Austin si apre con il miglior tempo assoluto di Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno e primo atto del triple-header americano. 1’36″052 il crono realizzato dal monegasco della Ferrari, subito a suo agio al volante della SF-26 aggiornata sui saliscendi del COTA.

Il 29enne ferrarista ha preceduto in classifica di 84 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, vincitore delle ultime due gare consecutive ed il più veloce del lotto anche in questa FP1, vedendosi però cancellare il suo miglior giro (1’35″8) causa track limits per una questione di millimetri e venendo così relegato al secondo posto in attesa della simulazione di qualifica che andrà in scena in FP2.

Terzo Lando Norris con la McLaren a 0.245 dalla vetta, subito davanti alle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, rispettivamente quarto a 0.326 e quinto a 0.481 da Leclerc pagando dazio nel primo e soprattutto nel terzo settore della pista texana. Solo sesto Lewis Hamilton con l’altra Ferrari a mezzo secondo dal compagno di squadra, mentre completano il quadro dei primi dieci Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto e le Racing Bulls.

CLASSIFICA FP1 GP USA F1 2026

1. Charles LECLERC (Ferrari) 1:36.052

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.084

3. Lando NORRIS (McLaren) +0.245

4. George RUSSELL (Mercedes) +0.326

5. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.481

6. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.503

7. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.734

8. Gabriel BORTOLETO (Audi) +0.943

9. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.011

10. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.257

11. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.613

12. Fernando ALONSO (Aston Martin) +1.636

13. Lance STROLL (Aston Martin) +1.731

14. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +1.738

15. Pierre GASLY (Alpine) +1.749

16. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.844

17. Franco COLAPINTO (Alpine) +2.069

18. Nico HULKENBERG (Audi) +2.070

19. Carlos SAINZ (Williams) +2.794

20. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.001

21. Colton HERTA (Cadillac) +3.927

22. Alexander ALBON (Williams) –