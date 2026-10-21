F1, GP USA 2026. Numeri, statistiche e curiosità. Hamilton ritroverà la magia del passato al COTA?

L’autodromo di Austin è pronto per ospitare il Gran Premio degli Usa di F1 per la quattordicesima volta. Il Circuit of the Americas è entrato in calendario nel 2012 senza più uscirne. Missione compiuta, perché l’obiettivo era quello di dare una dimora fissa al GP Stars&Stripes, finalmente stanziatosi in un impianto vero e proprio, concepito appositamente per l’automobilismo di alto livello.

La pista edificata in Texas ha due forti connotati distintivi. Il tornante al termine del rettilineo di partenza, al quale si arriva dopo una ripida salita, che dopo una discesa mozzafiato “lancia” le auto verso il cosiddetto snake, una sequenza di veloci cambi di direzione ispirata alle curve Maggots-Becketts-Chapel di Silverstone.

Va sottolineato come solo due location americane abbiano organizzato un numero di gare valevoli per il Mondiale di F1 superiore. Watkins Glen con 20 e Indianapolis con 19, seppur con “la tara” di 11 edizioni della 500 miglia considerate parte integrante del campionato. Andando avanti di questo passo, Austin si prenderà il primo posto. D’altronde, il contratto con Liberty Media si estende a tutto il 2034.

I NUMERI DI AUSTIN

Pilota con più vittorie: Lewis HAMILTON (5)

Il britannico ha trionfato nel 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (3)

L’inglese è stato il più rapido nel 2016, 2017, 2018.

Piloti in attività con almeno una vittoria ad Austin.

5 – HAMILTON Lewis (2012, 2014, 2015, 2016, 2017)

4 – VERSTAPPEN Max (2021, 2022, 2023, 2025)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

1 – LECLERC Charles (2024)

Piloti in attività con almeno una pole position ad Austin.

3 – HAMILTON Lewis (2016, 2017, 2018)

2 – VERSTAPPEN Max (2021, 2025)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2022)

1 – LECLERC Charles (2023)

1 – NORRIS Lando (2024)

Piloti in attività già saliti sul podio di Austin.

9 (5-3-1) – HAMILTON Lewis

7 (4-1-2) – VERSTAPPEN Max

3 (1-0-2) – LECLERC Charles

2 (0-2-0) – NORRIS Lando

2 (0-1-1) – SAINZ Carlos Jr.

1 (1-0-0) – BOTTAS Valtteri

1 (0-0-1) – ALONSO Fernando

1 (0-0-1) – PEREZ Sergio

Team con più vittorie: MERCEDES (5) e RED BULL (5)

Le Frecce d’Argento si sono imposte con Lewis Hamilton (2014, 2015, 2016, 2017) e Valtteri Bottas (2019).

Il Drink Team ha invece primeggiato con Sebastian Vettel (2013) e Max Verstappen (2021, 2022, 2023, 2025).

Team con più pole position: MERCEDES (6)

La Casa di Stoccarda è stata la più rapida in qualifica con Nico Rosberg (2014, 2015), Lewis Hamilton (2016, 2017, 2018) e Valtteri Bottas (2019).

Team in griglia con vittorie ad Austin.

5 – Mercedes

5 – Red Bull

2 – Ferrari

1 – McLaren

Team in griglia con pole position ad Austin.

6 – Mercedes

4 – Red Bull

2 – Ferrari

1 – McLaren

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

– In 6 occasioni (46,1%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 11 occasioni (84,6%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato ad aver vinto nel Circuit of the Americas è Max Verstappen scattato dalla sesta casella nel 2023.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

HAMILTON Lewis

McLaren (2012); Mercedes (2014, 2015, 2016, 2017).

EXTRA

Lewis Hamilton ha vinto 6 volte il Gran Premio degli Stati Uniti. Alle cinque affermazioni di Austin, bisogna aggiungere il trionfo nell’ultima edizione andata in scena a Indianapolis nell’ormai lontano 2007.

PRECEDENTI SPRINT

Si sono corse anche tre Sprint, i cui risultati vengono riportati per dovere di cronaca e completezza.

Nel 2023 si impose Max Verstappen (Red Bull) tagliando il traguardo prima di Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari).

Nel 2024 vinse Max Verstappen (Red Bull) davanti a Carlo Sainz (Ferrari) e Lando Norris (McLaren).

Nel 2025 ha primeggiato Max Verstappen (Red Bull), precedendo George Russell (Mercedes) e Carlos Sainz (Williams).