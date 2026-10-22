F1, GP USA 2026: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Il Circuit of the Americas di Austin si appresta ad ospitare da venerdì 23 a domenica 25 ottobre il Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno e primo atto del triple-header americano. Riflettori puntati sul primo match point iridato di Kimi Antonelli, che potrebbe laurearsi campione del mondo già in Texas con largo anticipo.

Il bolognese della Mercedes dovrà sperare in una combinazione molto difficile per chiudere i conti ad Austin con ben cinque gare d’anticipo, infatti oltre alla sua vittoria servirebbe anche un piazzamento di George Russell fuori dalla top8 e di Lewis Hamilton fuori dalla top4. Favorito della vigilia Max Verstappen con la Red Bull sulla scia del doppio successo asiatico tra Sepang e Singapore, ma attenzione anche alle Ferrari e alle McLaren.

Tutte le sessioni del weekend di Austin verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno (tranne la FP3), Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (FP2, qualifiche e gara), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere in chiaro le qualifiche e la gara in differita su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP USA F1 2026

Venerdì 23 ottobre

Ore 19.30 Prove libere 1 ad Austin (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

Ore 23.00 Prove libere 2 ad Austin (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 24 ottobre

Ore 19.30 Prove libere 3 ad Austin (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 23.00 Qualifiche ad Austin (Stati Uniti) – Diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 25 ottobre

Ore 21.00 Gara ad Austin (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP USA F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (tranne la FP3), Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (FP2, qualifiche e gara).

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche e la gara domenica alle ore 00.30 e alle 22.30.