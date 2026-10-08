F1, GP Singapore 2026 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio di Singapore di F1 avrà luogo domenica 11 ottobre. Il sedicesimo atto del Mondiale 2026 inizierà alle ore 14:00 italiane. Sarà però un weekend lungo, poiché in questo 2026 è prevista anche una Sprint, che avrà luogo alle ore 11:00 del nostro Paese di sabato 10 ottobre.

Si correrà a Marina Bay, ossia la pista che dal 2008 ospita un appuntamento che ha scritto la storia del Circus. Ormai diciotto anni orsono, il GP di Singapore fu difatti il primo di sempre a disputarsi in notturna. La dinamica è poi diventata comune fra Medio Oriente e Stati Uniti (almeno per quanto concerne Las Vegas). Tuttavia, Singapore aprì un nuovo sentiero, quello delle competizioni by-night, particolarmente utili se si corre in Asia, in maniera tale da ammortizzare il fuso orario con l’Europa.

Il tracciato di Marina Bay è stato cambiato più volte nel corso degli anni. Il suo lay-out originale era lungo 5.067 metri, mentre quello attuale ne misura 4.927. Tutte le modifiche sono state improntate a rendere la pista più filante e meno tortuosa. Inizialmente, infatti, si faticava a completare la distanza prevista e si arrivava sempre al limite delle 2 ore. Il nuovo disegno, inoltre, tente a favorire maggiormente i sorpassi..

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Singapore 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 GP SINGAPORE F1 2026

Venerdì 9 ottobre

Ore 14:30, Qualifica Sprint (Diretta)

Sabato 10 ottobre

Ore 11:00, SPRINT (Diretta)

Ore 15:00, Qualifiche Gran Premio (Diretta)

Domenica 11 ottobre

Ore 17:00, GRAN PREMIO (Differita)

GP SINGAPORE F1 2026 IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 9 ottobre (orari italiani)

Ore 10:30-11:30, Prove libere

Ore 14:30-15:15, Qualifica Sprint

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 11:00, SPRINT

Ore 15:00-16:00, Qualifiche GP

Domenica 11 ottobre (orari italiani)

Ore 14:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita del Gran Premio, che sarà proposto in differita. Viceversa, TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in diretta Qualifiche Sprint (venerdì), la Sprint Race e le Qualifiche del GP (sabato).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.