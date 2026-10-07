F1, GP Singapore 2026: numeri, statistiche e curiosità. Hamilton cerca l’aggancio a Vettel

Si completa il “Trittico urbano” del Mondiale di F1, dipanatosi dai margini occidentali dell’Europa all’Estremo Oriente. Dopo aver affrontato l’inedito tracciato di Madrid e quello ben più conosciuto di Baku, il Circus fa ora tappa a Marina Bay, dove nel weekend del 9-11 ottobre si disputerà il Gran Premio di Singapore.

L’evento raggiunge la sua diciassettesima edizione. Istituito nel 2008, rappresentò un vero e proprio momento epocale nella storia della massima categoria automobilistica, poiché diede vita alla prima gara in notturna di sempre. Successivamente, questo tipo di GP è diventato la consuetudine (soprattutto in Medio Oriente, ma anche in altri contesti cittadini). Tuttavia, è stata Singapore ad “aprire la via”, ottenendo un posto negli annali.

Il circuito è stato oggetto di più di una modifica nel corso del tempo, guadagnando progressivamente un lay-out sempre più filante. Inizialmente, il tracciato era talmente lento e tortuoso da far terminare le corse allo scoccare delle 2 ore e non al completamento della distanza prevista. Il GP Singapore resta comunque una maratona, anche a causa del perenne caldo equatoriale da cui è caratterizzato.

I NUMERI DI MARINA BAY

Pilota con più vittorie: Sebastian VETTEL (5)

Il tedesco ha trionfato nel 2011, 2012, 2013, 2015 e 2019. Oltre a essere l’unico uomo ad aver primeggiato per tre anni di fila, ha anche conquistato su questa pista l’ultima affermazione della carriera.

Piloti con più pole position:

Sebastian VETTEL (4) e Lewis HAMILTON (4)

Il teutonico è scattato davanti a tutti nel 2011, 2013, 2015, 2017.

Il britannico è stato il più rapido in qualifica nel 2009, 2012, 2014, 2018.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Marina Bay.

4 – HAMILTON Lewis (2009, 2014, 2017, 2018)

2 – ALONSO Fernando (2008, 2010)

1 – PEREZ Sergio (2022)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2023)

1 – NORRIS Lando (2024)

1 – RUSSELL George (2025)

Piloti in attività con almeno una pole position a Marina Bay.

4 – HAMILTON Lewis (2009, 2014, 2017, 2018)

2 – LECLERC Charles (2019, 2022)

1 – ALONSO Fernando (2010)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2023)

1 – NORRIS Lando (2024)

1 – RUSSELL George (2025)

Piloti in attività già saliti sul podio di Marina Bay.

7 (4-0-3) – HAMILTON Lewis

5 (2-1-2) – ALONSO Fernando

4 (0-3-1) – VERSTAPPEN Max

3 (1-1-1) – NORRIS Lando

2 (1-0-1) – SAINZ Carlos Jr.

2 (0-2-0) – LECLERC Charles

1 (1-0-0) – PEREZ Sergio

1 (1-0-0) – RUSSELL George

1 (0-0-1) – BOTTAS Valtteri

1 (0-0-1) – PIASTRI Oscar

Team con più vittorie: MERCEDES (5)

Le Frecce d’Argento si sono imposte con Lewis Hamilton (2014, 2017, 2018), Nico Rosberg (2016) e George Russell (2025). Raggiunta prima da Red Bull e poi da Ferrari, l’azienda di Stoccarda è tornata leader solitaria lo scorso anno.

Team con più pole position: FERRARI (7)

La Scuderia di Maranello è stata la più veloce in qualifica con Felipe Massa (2008), Fernando Alonso (2010), Sebastian Vettel (2015, 2017), Charles Leclerc (2019, 2022) e Carlos Sainz (2023).

Team in griglia con vittorie a Marina Bay.

5 – Mercedes

4 – Red Bull

4 – Ferrari

2 – McLaren

Team in griglia con pole position a Marina Bay.

7 – Ferrari

4 – Mercedes

3 – McLaren

2 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

– In 11 occasioni (68,75%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 14 occasioni (87,5%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato ad aver trionfato a Singapore è Fernando Alonso, che nel 2008 si impose partendo per 15°. Ovviamente, quel successo fu propiziato dal crashgate, ovvero dal fatto che Renault avesse pianificato di mandare volontariamente a muro Nelson Piquet jr., all’epoca compagno di squadra dello spagnolo, per causare l’ingresso della safety car subito dopo il pit-stop effettuato dall’iberico. L’asturiano poté pertanto azzerare il distacco e sorpassare tutti coloro che rientrarono in pit-lane per effettuare la sosta, resistendo poi sino al traguardo in prima posizione!

– Dunque, in edizioni “regolari”, si può affermare che il pilota peggio qualificato ad aver vinto a Singapore sia Lewis Hamilton, partito per 5° nel 2017, in un’altra gara condizionata da un clamoroso incidente, seppur di ben altra natura.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

ALONSO Fernando

Renault (2008); Ferrari (2010)

HAMILTON Lewis

McLaren (2009); Mercedes (2014, 2017, 2018)

VETTEL Sebastian

Red Bull (2011, 2012, 2013); Ferrari (2015, 2019)