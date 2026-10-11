F1, GP Singapore 2026. Max Verstappen resta il pilota da battere. Ferrari sarà bella di notte?

Il Gran Premio di Singapore di F1 scatterà alle ore 14:00 di domenica 11 ottobre. Sarà Max Verstappen a partire dalla casella privilegiata dell’appuntamento di Marina Bay, proponendosi come l’ovvio favorito per la conquista del successo odierno. Non potrebbe essere altrimenti, considerato lo splendido momento del neerlandese, che dopo aver trionfato a Sepang ha tutta l’intenzione di ripetersi nella vicina città-stato asiatica.

Il paladino della Red Bull dovrà però guardarsi dalle Ferrari, decisamente rivitalizzate dal contesto urbano di Singapore. Sarà il fatto di correre in serata a rendere la Rossa una bella di notte? Di certo, sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton possono ambire al successo. L’occasione può essere buona. Innanzitutto per le difficoltà della Mercedes e in seconda istanza alla luce del fatto di essere più incisive delle McLaren

A proposito di Mercedes, la nuova configurazione aerodinamica della W17 non regala soddisfazione, ma Kimi Antonelli sta provando a metterci una pezza. Il ventenne italiano si muoverà dalla quarta casella e ha la consapevolezza di potersi accontentare di un piazzamento utile a marcare quanti più punti possibile per avvicinarsi ulteriormente alla conquista del titolo mondiale. Ieri sono stati fatti ulteriori passi avanti. A George Russell non ne va dritta una e, per di più, scatterà dalle retrovie in seguito alla penalità per la sostituzione della power unit.

In ogni caso, chi dovesse ancora avere l’ardire e la pazienza di seguire in diretta la F1, si ricordi di mettere in conto un lungo pomeriggio. Lo Stretto di Malacca è battuto da temporali sparsi, che si rovesciano anche su Singapore. Non c’è modo di sapere con anticipo quando e dove colpiranno, ma una certezza la si può avere. Nel momento in cui dovesse arrivare la pioggia, ecco automaticamente palesarsi anche rinvii, ritardi e così via. Oramai la Formula 1 è idrofoba!