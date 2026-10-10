F1, GP Singapore 2026. Max Verstappen favorito, Ferrari corrre per il podio e Antonelli si deve difendere

Alle ore 11.00 di sabato 10 ottobre assisteremo alla Sprint di Marina Bay, sarà la sesta e ultima mini-gara del Mondiale di F1 2026. Dopodiché, nel pomeriggio europeo, andranno in scena le qualifiche al Gran Premio di Singapore. La sessione atta a determinare la griglia di partenza della competizione domenicale comincerà alle ore 15:00 del nostro Paese.

Max Verstappen, reduce dal tonitruante successo malesiano, prosegue nel suo eccellente momento e partirà dalla pole position nella Sprint, per la quale è il favorito. In generale, il ventinovenne neerlandese sembrerebbe essere il favorito anche per conseguire il miglior tempo nelle qualifiche di oggi. Merito del suo talento e di una RB22 finalmente competitiva al cospetto delle avversarie più quotate.

Su tutte, la Mercedes, che tuttavia è più incisiva nella sua versione più rodata, affidata a George Russell. Il britannico, che domani andrà in penalità, oggi scatterà dalla prima fila. Viceversa, il leader del Mondiale Kimi Antonelli è solo settimo sulla griglia odierna. L’italiano sta gareggiando con la versione aggiornata della W17, decisamente meno convincente rispetto alla configurazione “classica”. Il ventenne bolognese è quindi in difficoltà e dovrà mirare a contenere i danni.

Le Ferrari sono terza e sesta, intervallate dalle McLaren. Per questo quartetto, l’obiettivo odierno si chiama podio. L’ambizione dovrebbe essere la medesima domani, soprattutto in un contesto in cui la Mercedes, per una ragione o per un’altra, sembrerebbe costretta a segnare il passo. Certo, sia le rosse che le vetture color papaya potrebbero anche vincere, ma in tal senso, l’avvocato Verstappen potrebbe avanzare delle obiezioni che verrebbero sicuramente accolte dalla corte di Marina Bay.

In ogni caso, occhio al meteo. Potrebbero esserci precipitazioni nel sabato di Singapore. Se questo dovesse avvenire, allora si andrà per le lunghe in attesa che l’asfalto asciughi. Tanto, oramai, l’andazzo è chiaro. Se piove non si corre più e, addirittura, bisogna pregare che qualche software non vada in tilt. Evviva la F1 del XXI secolo inoltrato.