F1, GP Singapore 2026: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre il circuito cittadino di Marina Bay sarà teatro del Gran Premio di Singapore 2026, diciassettesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Previsto il sesto e ultimo weekend Sprint dell’anno, che assegnerà dunque 8 punti aggiuntivi rendendo il fine settimana più adrenalinico ed intenso sin dalla prima giornata.

Domani, oltre all’unica sessione di prove libere, si terrà infatti la Sprint Qualifying valevole per l’ordine di partenza della Sprint. Riflettori puntati su Kimi Antonelli, sempre più vicino alla conquista di uno storico titolo iridato potendo vantare un margine di 84 punti in classifica sul compagno di squadra e primo inseguitore George Russell, costretto peraltro a partire dal fondo della griglia domenica causa penalità per cambio motore. In questo contesto andranno a caccia del successo di tappa anche Max Verstappen con la Red Bull, Lando Norris con la McLaren ed i ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Tutte le sessioni del weekend a Singapore verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere in chiaro qualifiche Sprint, Sprint e qualifiche in diretta su TV8 (che manderà in onda anche la gara della domenica, in differita dalle 17.00). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP SINGAPORE F1 2026

Venerdì 9 ottobre

Ore 10.30 Prove libere a Singapore – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 14.30 Qualifiche Sprint a Singapore – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 10 ottobre

Ore 11.00 Sprint a Singapore- Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 15.00 Qualifiche a Singapore – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 11 ottobre

Ore 14.00 Gara a Singapore – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (qualifiche Sprint, Sprint e qualifiche); Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: tv8.it (qualifiche Sprint, Sprint e qualifiche), Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara domenica alle ore 17.00.